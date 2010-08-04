В Кобеляках установят памятник в честь выдающегося врача Касьяна

В Кобеляках Полтавской области к годовщине со дня смерти выдающегося врача Николая Касьяна - 28 октября - установят памятник в его честь.

Об этом сообщили в городском совете Кобеляк.

Депутаты Кобеляцкого горсовета на своей сессии избрали вариант памятника знаменитому костоправу.

«На макете известный знахарь сидит на кушетке и будто отдыхают между приемами пациентов. Обычный человек может прийти, посидеть рядом с врачом на кушетке и сфотографироваться», - сказал скульптор памятника Дмитрий КОРШУНОВ.

Основная часть памятника будет из бетона, часть - из кованой меди. Размер скульптуры - 1,70 м, а размер пьедестала - 0,75 м.

Как сообщалось, Н.Касьян скончался 28 октября 2009 года в Кобеляках на 73-м году жизни.

Он лечил многих знаменитостей, также попал в книгу рекордов Гиннеса в 1993 году по наибольшему числу костоправных операций.

Н.Касьян является автором монографии "Мануальная терапия при остеохондрозе позвоночника".