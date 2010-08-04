В Донецкой области за сутки в ДТП погибли трое скутеристов

В Донецкой области за минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях погибли 4 человека, трое из которых передвигались на скутерах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного управления ГАИ, одно из трагических ДТП произошло в г. Константиновка, где столкнулся скутер с автомобилем Seat. В результате 26-летний водитель мопеда и его 24-летний пассажир погибли на месте.

Еще одно трагическое ДТП произошло также в г. Константиновка. По предварительной версии, 16-летняя девушка, которая управляла скутером Honda Dio, не уступила дорогу автобусу Yutong, который двигался по главной дороге. В результате лобового столкновения девушка погибла на месте. В ГАИ констатировали, что в обоих ДТП водители скутеров не имели водительского удостоверения.

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в г. Макеевке. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил наезд на 31-летнюю женщину-пешехода, в результате чего пострадавшая погибла на месте.

В ГАИ также сообщили, что всего за два летних месяца в Донецкой области в ДТП погибли 78 человек и более 1 тыс были травмированы.