Погода на завтра: легче не будет

5 августа на большей части территории Украины сохранится сухая жаркая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, днем сильная жара с температурой 35-39° будет в восточных областях. В Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях ожидается 40-42°; температура ночью 18-23°, на побережье морей до 26°. Только в западных областях возможны кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с, в Карпатах местами сильные дожди; температура ночью 13-18°, днем 26-31°, в горах 18-23°. Ветер в Украине восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области сохранится сухая погода и сильная жара с температурой днем 35-38°, ночью 18-23°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В г. Киеве температура днем 35-37°, ночью 21-23°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

4 августа температура воды в Черном и Азовском морях 27-30°, в Днепре возле Киева 26°.