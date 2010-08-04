Украина запретит импорт рыбы из Китая и Вьетнама

Госкомитет ветеринарной медицины Украины может запретить импорт рыбы и рыбной продукции из ряда стран, заявил вчера председатель комитета Иван БИСЮК. Как стало известно изданию "Коммерсантъ-Украина", речь идет о Китае и Вьетнаме.

Газета ссылается на источник в Госкомитете ветмедицины, который утверждает, что речь идет о поставках из Вьетнама и Китая – во многих партиях замороженной рыбы, сушеных колец кальмаров и рыбных закусок были обнаружены вредные вещества. Партии некачественной рыбы были запрещены к реализации в Украине, владельцы грузов не получили разрешения их растаможить, подчеркнул собеседник "Коммерсанта". Впрочем, по его словам, нельзя быть на сто процентов уверенными, что вся рыба была утилизирована и часть ее не попала на украинский рынок: "Это бизнес, и подобный вариант развития событий не исключен".

По данным участников рынка, ежегодно из Китая и Вьетнама в Украину импортируется до 100 тысяч тонн рыбы и морепродуктов – это около 12% объема рынка, который оценивается примерно в 800 тысяч тонн на сумму 1 миллиард долларов. Из Китая в основном ввозятся филе минтая, путассу, хека, сушеные кольца кальмаров, крабовые палочки, из Вьетнама – филе пангасиуса, тунец и креветки. Стоимость рыбы в Китае и Вьетнаме значительно ниже, чем в других странах, объясняют участники рынка.

"Запрет на ввоз из этих стран может привести к росту цен на рыбу и рыбную продукцию. Для сравнения: если импортировать минтай из России, его стоимость будет на 30-40% выше, чем если поставлять его из Китая", - рассказал топ-менеджер одного из крупнейших импортеров рыбы, пожелавший остаться неназванным.

Именно низкая стоимость китайской и вьетнамской рыбной продукции стала причиной роста объемов ее ввоза, начавшегося в конце прошлого года, соглашаются в Украинской аграрной конфедерации, - спрос на дешевую рыбу вырос из-за снижения покупательной способности населения.

Как сообщал УНИАН, 3 августа И.БИСЮК сообщил, что Государственный комитет ветеринарной медицины Украины направил в посольства некоторых стран письма и выразил обеспокоенность качеством рыбы, которую импортируют из этих стран на территорию Украины.

При этом И.БИСЮК отказался называть, какие именно страны импортируют некачественную рыбу, поскольку, по его словам, в независимых лабораториях будут еще проводиться исследования образцов некачественной продукции совместно с ветеринарными службами этих стран. От этого будет зависеть возможность прекращения импорта крупных партий продукции.

“Сегодня мы находим в импортированной мороженой рыбе остатки стронция, листерии, кишечную палочку, паразитарные заболевания и тому подобное”, - сообщил И.БИСЮК.

По его словам, комитет рассматривает вопрос о закрытии доступа на украинский рынок продукции лишь некоторых фирм, однако если из какой-то страны таких фирм будет обнаружено много, то, вероятно, что этим странам будет полностью отказано в доступе на наш рынок.