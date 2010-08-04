Херсонщина: 2 людей в реанимации после укуса ядовитой змеи и паука

В Херсонской области два человека попали в реанимацию после укуса ядовитой змеи и паука.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, 3 августа в реанимационное отделение Голопристанской районной больницы был доставлен 20-летний мужчина, житель села Старая Збурьевка Голопристанского района с диагнозом «укус змеи в левую стопу». Пострадавший находится в стабильном состоянии.

В тот же день в реанимационное отделение Новотроицкой районной больницы доставлена 46-летняя женщина, жительница села Водославовка Новотроицкого района с диагнозом «укус паука» (по предварительным данным - каракурта).

Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.

По данным ГУ МЧС в области с начала года в регионе от укусов ядовитых змей уже пострадали 15 лиц и столько же людей пострадали от укусов ядовитых пауков.