Осторожно! Не покупайте продукты в магазинах без холодильников

В непривычных для украинского населения условиях жары главный государственный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО настойчиво рекомендует прежде всего тщательным образом следить за увлажнением организма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

С.РЫЖЕНКО также советует иметь всегда при себе питьевую воду и употреблять ее как можно чаще, даже при отсутствии ощущения жажды.

По словам санитарного врача, особенно внимательно нужно следить за состоянием здоровья детей, людей пожилого возраста и больных.

В частности, отметил С.РЫЖЕНКО, по возможности следует избегать покупки пищевых продуктов, которые продаются в местах без наличия холодильных установок.