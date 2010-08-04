Осторожно! Не покупайте продукты в магазинах без холодильников
12:35, 04 августа 2010Страна
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Предупреждает главный санврач Украины
В непривычных для украинского населения условиях жары главный государственный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО настойчиво рекомендует прежде всего тщательным образом следить за увлажнением организма.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
С.РЫЖЕНКО также советует иметь всегда при себе питьевую воду и употреблять ее как можно чаще, даже при отсутствии ощущения жажды.
По словам санитарного врача, особенно внимательно нужно следить за состоянием здоровья детей, людей пожилого возраста и больных.
В частности, отметил С.РЫЖЕНКО, по возможности следует избегать покупки пищевых продуктов, которые продаются в местах без наличия холодильных установок.
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