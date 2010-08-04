В Москва-реке обнаружены медузы

Судовладелец Юрий ЧЕРНОУСОВ обнаружил в Москва-реке, в пресной воде Строгинской поймы, в одном километре от берега медуз, которые являются обитательницами преимущественно морей и океанов.

Об этом сам Ю.ЧЕРНОУСОВ заявил в интервью РИА «Новости».

"У меня был заказ туристов. Сделал небольшую прогулку по Москве-реке. Мы уже собрались возвращаться назад, как вдруг я обратил внимание, что в воде плавает медуза. Сначала поймал одну, потом вторую... В итоге выловил семь штук", - сказал Ю.ЧЕРНОУСОВ.

Он отметил, что с детства живет в Строгино, не один год плавает на катере по этим местам, но подобного с ним не происходило ни разу.

Ю.ЧЕРНОУСОВ сообщил, что все выловленные им медузы сейчас живут в банке с пресной москворецкой водой. Он надеется, что эта находка заинтересует ученых, и в ближайшее время будут проведены соответствующие экспертизы.