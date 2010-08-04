Кошки обостряют болезни у детей

Кошки способствуют развитию экземы у детей с определенными генетическими отклонениями, установили ученые. По мнению доктора Ханса Бисгаарда, это еще один пример того, как генетические механизмы взаимодействуют с факторами окружающей среды. Специалист из Датского педиатрического Центра астмы Копенгагенского университета отметил, что человек может иметь гены, отвечающие за развитие многих заболеваний, но никогда не болеть ни одним из них. Но это возможно при отсутствии внешних воздействий на пациента.

В ходе эксперимента, проведенного учеными, было обнаружено, что у детей с мутациями в гене филлагрина – одного из белков кожи – в течение первого года жизни экзема развивалась вдвое чаще, чем у детей контрольной группы. Если в семье детей с мутацией данного гена в доме жил кот, то риск развития экземы был еще выше.

Экзема, или атопический дерматит, просматривается на первом году жизни у 65% пациентов с данной патологией. Это установили в Национальном институте артритов, заболеваний опорно-двигательной системы и кожи США. Симптомы заболевания при этом присутствуют более чем у 20% новорожденных и детей дошкольного возраста.

Доктор Бисгаард объяснил, что исследование не установило, как именно коты влияют на развитие экземы. Однако стало очевидным, что экзема не является аллергической реакцией на семейство кошачьих. По мнению специалиста, рано рекомендовать родителям выбрасывать из дома котов, поскольку данное открытие нуждается в дальнейших подтверждениях.

newsland.ru