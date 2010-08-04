Как и почему пластиковая упаковка вредит здоровью

Американские ученые, основываясь на результатах проведенного ими исследования, утверждают, что упакованный в пластик пищевые продукты могут наносить вред здоровью употребляющих их людей.

В частности, эксперты уверены, что в первую очередь могут наблюдаться различные нарушения в обмене веществ.

Так, серия проведенных на животных экспериментов показала, что основной компонент пластика – бисфенол А (BPA), приводит к уменьшению выработки спермы у самцов, одновременно ускоряя процесс полового созревания у самок.

Кроме того, специалистами было обнаружено, что у 92 процентов людей, выбранных совершенно случайным образом, наблюдается повышенная концентрация бисфенола А в организме. Мало того, эта концентрация оказалась существенно выше той, при которой у подопытных животных наблюдались гормональные нарушения.

Не смотря на то обстоятельство, что сегодня множество специалистов громко говорит о новой опасности для здоровья человека, производители упаковки для пищевой продукции по-прежнему не предпринимают никаких мер к устранению бисфенола А из состава выпускаемой ими продукции. Как показывают приблизительные статистические данные, в настоящее время в мире ежегодно производится около 2,8 миллионов тонн бисфенола, который все также используется для изготовления упаковки пищевых продуктов.

Одновременно с этим во всем мире продолжает расти количество представителей сильного пола, у которых диагностируется такое тяжелое заболевание как рак простаты, причем эксперты констатируют, что этот показатель увеличивается просто угрожающими темпами. Что же касается женской части населения планеты, то для нее бисфенол А также небезопасен. Его наличие в организме женщины может провоцировать развитие онкологических опухолей груди. Как видно, в сегодняшнем мире даже посуда и упаковка пищи вносит свою лепту в список многочисленных факторов риска.

Стоит отметить, что, не смотря на предупреждения многих экспертов, в 2007 году ведомство Евросоюза по гарантии чистоты пищевых продуктов приняло решение изменить в сторону увеличения предельно допустимое потребление BPA человеком, которое теперь составляет до 50 мкг на 1 кг веса тела. Изменение норм коснулось также и младенцев, для которых допустимая доза была увеличена на треть и теперь составляет 13 мкг на каждый килограмм.

Напомним, что пластик представляет собой особый органический материал, основой которого являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения, называемые полимерами. Пластик на основе синтетических полимеров получил сегодня исключительно широкое применение в современной жизни практически каждого человека. Такие материалы способны формоваться под воздействием нагревания и давления, сохраняя полученную форму после охлаждения или отверждения.

Как уже говорилось выше, основным компонентом пластика является бисфенол А (BPA). Это вещество присутствует в составе материала пластиковых упаковок, предназначенных для хранения пищевых продуктов, включая сюда и пластиковые бутылочки для детей.

Специалисты рекомендуют по возможности избегать модных продуктов, упакованных в яркий пластик, а посуду для приготовления пищи покупать только в вызывающих доверие магазинах, где на любой товар может быть предоставлен сертификат качества

vecherniy.kharkov.ua