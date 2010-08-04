Хмельниччина: на поминках отравились 20 людей, все в больнице

10:46, 04 августа 2010
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Причина заболевания устанавливается

В Хмельницкой области с признаками пищевого отравления (острый энтероколит) госпитализированы 20 лиц, в том числе двое детей, которые 2 августа употребляли на поминках в с. Тарноруда Волочиского району еду домашнего приготовления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Всего на поминках было 49 человек.

По состоянию на 4 августа у госпитализированных средняя и легкая степень заболевания.

Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

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