Хмельниччина: на поминках отравились 20 людей, все в больнице
10:46, 04 августа 2010Страна
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Причина заболевания устанавливается
В Хмельницкой области с признаками пищевого отравления (острый энтероколит) госпитализированы 20 лиц, в том числе двое детей, которые 2 августа употребляли на поминках в с. Тарноруда Волочиского району еду домашнего приготовления.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Всего на поминках было 49 человек.
По состоянию на 4 августа у госпитализированных средняя и легкая степень заболевания.
Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
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