Задымление в Киеве - из-за воздуха из горящих лесов в России

Задымление в Черниговской и Киевской областях, а также в столице возникло в результате перемещения воздушных масс из охваченных лесными пожарами регионов Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий РОМАНЧЕНКО.

По его словам, установлено, что лесных и торфяных пожаров на территории Киевской и Черниговской областей, которые могли бы повлиять на воздух в столице, вчера не зафиксировано.

В.РОМАНЧЕНКО также отметил, что вчера в МЧС было проведено межведомственное совещание, на котором представители санитарно-эпидемиологической службы проинформировали, что увеличения концентрации опасных веществ в атмосфере, по сравнению с предыдущими днями, не установлено.

В.РОМАНЧЕНКО подчеркнул, что МЧС находится «в режиме постоянной готовности». По его словам, для тушения лесных пожаров может быть задействовано свыше 5 тыс. личного состава и около 2 тыс. единиц техники. Также к тушению пожаров могут быть привлечены 4 пожарных самолета и 4 вертолета.

Он призвал граждан воздержаться от посещения лесов в период пожарной опасности, а в случае, если они все-таки идут в лес, соблюдать меры пожарной безопасности.

В свою очередь, начальник Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА подчеркнул, что в ночь на 2 августа метеорологические станции зафиксировали мглу. Он считает, что в это время воздушные массы шли с севера и северо-востока. По словам Н.КУЛЬБИДЫ, сегодня во второй половине дня воздушные массы изменили направление на восточное, поэтому загрязняющие вещества не будут больше попадать в Украину.

По данным начальника гидрометцентра, в ближайшую неделю в стране не будет воздушных масс, которые перемещаются с Российской Федерации.

Также Н.КУЛЬБИДА подчеркнул, что сейчас в Украине пожароопасный период. По его словам, наиболее высокие показатели, которые в 3,5 раза превышают отметку опасности, можно наблюдать в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и частично в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. Показатель опасности пожарной ситуации в ближайшие дни может только ухудшаться, прогнозирует Н.КУЛЬБИДА.