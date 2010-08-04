Вирус герпеса убивает рак

Генетически модифицированный вирус герпеса успешно применен для лечения раковых заболеваний шеи и головы в одной из лондонских клиник, сообщает Би-Би-Си.

Крупнейший лондонский онкологический центр Royal Marsden Hospital сообщил о результатах испытания нового метода, приведя статистику излечения: у 15 из 17 пациентов не было обнаружено следов метастаз после операции, а 14 человек остались полностью здоровыми более чем через 2 года, когда при прежнем методе почти половина из них заболели бы повторно.

Модифицированный вирус оказывает тройное действие: он поражает раковые клетки, активизирует иммунную систему пациента и продуцирует особые белки, "притягивающие" иммунные антитела. Вирус "запрограммирован" таким образом, что инфицирует лишь злокачественно мутировавшие клетки, минуя здоровые.

Хороший результат дает надежду, что модифицированный вирус герпеса может быть впоследствии применен для борьбы и с другими видами рака, в том числе с раком кожи.

Как и любой новый метод, применение вируса герпеса нуждается в более длительных испытаниях и в непосредственном сравнении с обычными способами лечения. Однако специалисты настроены скорее оптимистически. "Это небольшое исследование доказывает потенциал использования генетически модифицированных вирусов как оружия против рака", - подчеркнула старший научный сотрудник британской организации по борьбе с раковыми заболеваниями Cancer Research UK.