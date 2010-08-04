В московском метро стоит плотный дым

Небывало сильный смог и запах гари, окутавшие в среду Москву из-за пожаров в Подмосковье, ощущаются и в метро, передают корреспонденты РИА Новости.

Плотная дымка стоит на станциях "зеленой", "салатовой", "оранжевой", "фиолетовой" веток. Запах гари сильно ощущается и в самом центре.

В метро с утра можно встретить людей в марлевых масках. Такого смога в российской столице не было с начала 1970-х годов.

Представитель метрополитена накануне говорила РИА Новости, что технические службы подземки делают все возможное, чтобы минимизировать запах гари, но при этом она признала, что исправить ситуацию вряд ли удастся до тех пор, пока смог над Москвой не развеется.