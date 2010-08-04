В Днепропетровской области горит 100 гектаров леса

В Днепропетровской области, на землях лесного фонда Новомосковского военного лесхоза сегодня произошел лесной пожар на общей площади около 100 га.

Как сообщается на сайте Министерства охраны окружающей природной среды Украины, работы по ликвидации пожара продолжаются.

Причины воспламенения и размеры нанесенных лесному хозяйству убытков будут установлены после окончательной ликвидации пожара.

Экологическая ситуация в Днепропетровской области находится под особенным контролем Минприроды Украины, отмечается в сообщении.