В Украине сохранится знойная погода, на юге - 40-42°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 4 августа на большей части территории страны сохранится сухая погода и сильная жара с температурой днем 35-39°, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях - 40-42°; ночью - 18-23°, на побережье морей - до 26°. В западных областях кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с, в Карпатах местами сильные дожди; температура ночью - 14-19°, днем - 27-32°, в горах - 20-25°. Ветер в Украине переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киевской области сохранится сухая погода и сильная жара с температурой днем 35-38°, ночью - 18-23°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве также сохранится сухая и знойная погода с температурой днем 35-37°, ночью - 21-23°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

3 августа температура воды в Черном и Азовском морях - 27-30°, в Днепре в районе Киева - 26°.