Классические способы как справиться с жарой
Дома, на работе...
Дома:
1. Пейте зеленый чай.
2. Бывайте на пляже.
3. Одевайте легкую, светлую одежду из натуральных тканей.
4. Больше находитесь в тени.
5. Ешьте мороженое.
6. Меньше пользуйтесь косметикой.
В жару не стоит пить
- пиво (оно как раз вызывает обезвоживание)
- крепкий кофе (перегрузка сосудов)
- алкогольные коктейли с водкой (может не выдержать сердце). А вот сухое белое вино, пополам разбавленное минералкой, можно
На работе
1. При температуре воздуха выше +26 градусов каждые полчаса выпивайте стакан воды.
2. Заведите на столе небольшой аквариум (можно даже без рыб и без растений, лишь
бы с водой), пусть испаряет влагу и немного охлаждает воздух.
3. Купите простой пульверизатор и опрыскивайте пространство время от времени холодной водой.
4. Если есть возможность, положите на плечи мокрый платок.
5. Почаще бегайте в туалет и мойте руки до подмышек прохладной водой и умывайтесь.
6. Хотя бы раз в два часа старайтесь полежать минут пять - убережете свои сосуды от перегрузки.
7. Хорошо помогают растения с большими листьями (например, бегония или фикус):
если их окатить водой, они будут долго оставаться влажными и остудят жар.
8. Постарайтесь самые важные дела решать в первой половине дня, пока полуденное солнце не накалило ваше рабочее место.
В машине
1. Повесьте на все стекла автомобиля солнцезащитные шторки (на присосках). Их применение снизит температуру в салоне на 5-7 градусов.
2. Купите "зеркальный" экран на ветровое стекло. Только устанавливайте его снаружи автомобиля (края зажимаются дверями). Если установите экран внутри, львиная доля отраженного им тепла и солнечного света остается в салоне.
3. Чаще мойте и полируйте автомобиль. Чем больше грязи на кузове и стеклах, тем хуже от них отражается солнечный свет, и тем быстрее они накаляются.
4. Не оставляйте в салоне автомобиля зажигалки и баллоны под давлением (к примеру, лак для волос). В жару они нередко взрываются. Также под открытым солнцем непременно испортятся оставленные в салоне автомобиля аудиокассеты и прочие пластиковые мелочи.
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