Классические способы как справиться с жарой

Дома:

1. Пейте зеленый чай.

2. Бывайте на пляже.

3. Одевайте легкую, светлую одежду из натуральных тканей.

4. Больше находитесь в тени.

5. Ешьте мороженое.

6. Меньше пользуйтесь косметикой.

В жару не стоит пить

- пиво (оно как раз вызывает обезвоживание)

- крепкий кофе (перегрузка сосудов)

- алкогольные коктейли с водкой (может не выдержать сердце). А вот сухое белое вино, пополам разбавленное минералкой, можно

На работе

1. При температуре воздуха выше +26 градусов каждые полчаса выпивайте стакан воды.

2. Заведите на столе небольшой аквариум (можно даже без рыб и без растений, лишь

бы с водой), пусть испаряет влагу и немного охлаждает воздух.

3. Купите простой пульверизатор и опрыскивайте пространство время от времени холодной водой.

4. Если есть возможность, положите на плечи мокрый платок.

5. Почаще бегайте в туалет и мойте руки до подмышек прохладной водой и умывайтесь.

6. Хотя бы раз в два часа старайтесь полежать минут пять - убережете свои сосуды от перегрузки.

7. Хорошо помогают растения с большими листьями (например, бегония или фикус):

если их окатить водой, они будут долго оставаться влажными и остудят жар.

8. Постарайтесь самые важные дела решать в первой половине дня, пока полуденное солнце не накалило ваше рабочее место.

В машине

1. Повесьте на все стекла автомобиля солнцезащитные шторки (на присосках). Их применение снизит температуру в салоне на 5-7 градусов.

2. Купите "зеркальный" экран на ветровое стекло. Только устанавливайте его снаружи автомобиля (края зажимаются дверями). Если установите экран внутри, львиная доля отраженного им тепла и солнечного света остается в салоне.

3. Чаще мойте и полируйте автомобиль. Чем больше грязи на кузове и стеклах, тем хуже от них отражается солнечный свет, и тем быстрее они накаляются.

4. Не оставляйте в салоне автомобиля зажигалки и баллоны под давлением (к примеру, лак для волос). В жару они нередко взрываются. Также под открытым солнцем непременно испортятся оставленные в салоне автомобиля аудиокассеты и прочие пластиковые мелочи.

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