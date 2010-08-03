Каждый пятый человек "помнит" события, которых никогда не было

Воспоминания о счастливом детстве или волнующем курортном романе могут поддержать человека в трудную минуту. Однако, по мнению ученых, многие из событий, о которых мы вспоминаем с умилением и нежностью, никогда не происходили в действительности.

Психологи обнаружили, что каждый пятый человек вспоминает случаи из своей жизни, которых никогда не было. Этот вывод лишний раз подтверждает то, что человеческая память весьма "капризна": два человека, вспоминая об одном и том же событии, могут спорить до хрипоты, настолько их воспоминания будут отличаться друг от друга.

Уникальное исследование было проведено учеными из Университета Халла. В исследовании приняли участие 1600 студентов. Как пишет The Daily Mail со ссылкой на журнал Psychological Science, каждый пятый из них предоставил ученым материал для раздумий, "вспомнив" то, чего никогда не было.

Большинство фиктивных воспоминаний касаются периода жизни человека с 4-х до 8 лет. Один из опрошенных утверждал, что в детстве играл в хоккей, однако его родители заявили, что он никогда не был хоккеистом. Другой говорил, что видел в детстве живого динозавра.

Во многих случаях люди по-прежнему дорожат своими воспоминаниями, даже после того, как родные скажут им, что ничего подобного с ними никогда не происходило. По мнению ученых, даже фиктивные воспоминания являются неотъемлемой часть автобиографической памяти человека.

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