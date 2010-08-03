В Польше запретили воспитывать детей шлепками и пощечинами

В Польше запретили воспитывать детей при помощи шлепков и пощечин. В республике с 1 августа вступили в силу поправки к закону "О борьбе с насилием в семье".

Правила запрещают телесные наказания детей, причинение душевных страданий и другие форм унижения ребенка. В случае нарушения этой нормы, социальный работник в присутствии сотрудника полиции и представителя службы здравоохранения может забрать ребенка, а суд в течении 24 часов принять решение о лишении жестоких мам и пап родительских прав.

Во время обсуждения нового закона многие родители утверждали, что не представляют себе процесс воспитания без шлепков и пощечин. Социальные работники выступают против такого образа мышления, заявляя, что дети заслуживают такого же уважения, как и взрослые. Специалисты отмечают, что когда-то телесные наказания, например порка, применялись в отношении взрослых, но с течением времени, такие меры были признаны в обществе недостойными.

Закон предусматривает также защиту жертв насилия от лишения крыши над головой. К примеру, если ранее агрессивного отца нельзя было выгнать из квартиры, владельцем которой он является, сейчас такая возможность существует. Кроме этого, в случае возникновения угрозы жизни или здоровью, ребенок теперь может быть передан под опеку ближайшим родственникам. До этого детей сразу же отправляли в государственные воспитательные учреждения.

В последние годы в Польше была зафиксирована тревожная статистика, указывающая на рост числа случаев жестокого обращения с детьми. В 2008 году таких инцидентов было 2,5 тыс, а в 2009 году - уже 3,3 тыс.

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