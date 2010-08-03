Тернопольщина: создадут единый центр скорой медпомощи

В Тернопольской области создадут единый координационный центр скорой медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления здравоохранения облгосадминистрации Михаил БУРТНЯК во время совещания по вопросам подведения итогов работы отделов скорой помощи медицинских заведений области за 1-е полугодие 2010 года.

Он объяснил, что необходимость открытия такого центра обусловлена проблемой взаимодействия отделений и бригад скорой помощи при чрезвычайных ситуациях с большим количеством пострадавших.

Также М.БУРТНЯК отметил необходимость введения в области спутниковой системы связи.

По итогам совещания работникам управления поручено разработать план мероприятий по созданию координационного центра скорой медицинской помощи, а также изучить возможности оборудования бригад скорой помощи спутниковой связью.