Новые правила от Минздрава: требуйте от руководства 2 литра воды в день, кондиционер и влажную уборку

Здоровьем киевлян, в связи с жаркой погодой, уже всерьез обеспокоились в Минздраве и киевской мэрии. Руководителям фирм предписано поить подчиненных водой, ставить кондиционеры и увеличивать обеденные перерывы. Если сотрудников будут и далее мучить жарой, руководство грозятся штрафовать и даже закрывать фирмы.

ИДИТЕ В СЭС. Минздрав и столичная СЭС уже разослали руководителям предприятий письма с перечнем мер по защите работников от жары. Среди прочего, им предписано снабжать подчиненных холодной питьевой водой (из расчета 2 литра на человека в день), ежедневно проводить влажную уборку помещений, установить кондиционеры... Правда, с последним пунктом проблема — за кондиционерами, как рассказали нам в магазинах, сейчас очереди на две недели вперед. Температура в помещениях, согласно нормам, не должна превышать 28 градусов, влажность — 55—75%, воздух должен двигаться со скоростью 0,1—0,5 мсек. «Если эти нормы не соблюдаются, на руководителя может быть наложен штраф», — сказала нам и. о. начальника отдела гигиены труда столичной СЭС Наталья Опанасенко. Штраф составляет от 102 до 425 гривен, и если руководство и дальше продолжит подвергать сотрудников мучениям от невыносимой жары, дело может дойти и до закрытия предприятия. «Главный врач СЭС Киева вправе выдать предписание о закрытии предприятия в таком случае», — сказал нам главврач СЭС Соломенского района Михаил Лозовой. Пока никого не штрафовали. Но в любом случае обычные офисные работники и сотрудники госучреждений могут жаловаться на начальство, если те отказываются соблюдать надлежащие условия труда, в районные СЭС. Те будут также проводить свои рейды. Руководители уже в ужасе. «У нас нет денег на кондиционер. Разве что тогда людям зарплату платить не будем», — говорит директор магазина на Соломенке. Продавцы здесь поливают голову холодной водой, чтобы не упасть в обморок.

СИЕСТА. Еще одно новшество: Минздрав рекомендовал предприятиям отпускать работников на перерыв с 13.00 до 16.00. Правда, не все охотно идут на лишние часа отдыха. «И что наши сотрудники будут делать? На улицу выходить нельзя — там солнцепек. Сидеть в офисе и чаи гонять?», — сказала нам Ирина Панчук, офис-менеджер юрфирмы на проспекте Победы. Правда, в «Макдональдсе» сотрудникам уже увеличили перерыв, а на стройках — «тихий час» с 12.00 до 16.00. Потерянные часы компенсируют поздно вечером и ночью.

"ЖАРКИЕ" АНЕКДОТЫ И ФУТБОЛКИ

По данным метеорологов, жара в ближайшие дни будет только усиливаться. Со вторника вплоть до выходных температура днем продержится в пределах +38—39 градусов, небольшое снижение ожидается лишь с субботы — до +31—30 градусов.

Тем временем киевляне уже слагают анекдоты на тему жары: «Слышали, Минздрав рекомендовал в жару побольше пить и меньше работать?» — «Так наш народ всю жизнь так и делает». Или: «С 1 июля в Киеве таки повысили на 40% стоимость тепла» — «А я думал, 40-градусная жара — это бесплатно».

Среди молодых киевлян популярностью пользуются футболки с надписями на «жаркую» тематику. С банальными: «Ненавижу жару», на грани фола: «Не смотри на меня, я потею» или актуальными: «Купите мне домой кондиционер». Во всяком случае, в магазинах по продаже футболок с рисунками на заказ говорят, что это сейчас модный тренд. В разных фирмах изготовление таких футболок обойдется от 80 до 240 гривен, в зависимости от величины надписи и рисунка.

www.domik.net