Украинские хирурги провели уникальную операцию на сердце младенца

Специалисты Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова Академии медицинских наук Украины провели сверхсложную уникальную операцию ребенку с синдромом гипоплазии сердца.

Бригада врачей Института им. Амосова, возглавляемая Заслуженным врачом Украины, доктором медицинских наук, профессором Василием Лазоришинца 1 июля 2010 впервые в Украине провела успешное оперативное вмешательство младенцу возрастом 11 дней и весом в 3500 кг.

По словам В. Лазоришинца, раньше такой диагноз считался смертельным приговором для пациентов. "Среди всех врожденных пороков сердца такая встречается от 4% до 8%. В Украине ежегодно рождается около 200 детей с данной патологией. Без специализированной кардиохирургической помощи 100% детей с таким пороком погибали в первые недели жизни. На сегодняшний день ситуация изменилась и опыт проведенной операции поможет спасти новые жизни детей », - подчеркнул кардиохирург.

"Ребенок попал в больницу с тяжелым пороком - у него был недоразвит левый желудочек сердца, так называемая гипоплазия левых отделов сердца - врожденный дефект. Софийке, так зовут маленькую пациентку, поставили страшный диагноз еще в чреве матери, поэтому подготовку ведущие врачи-кардиохирурги начали еще задолго до рождения ребенка, а уже в больницу Софийка попала на 3-й день своего рождения ", - рассказывает Ярослав Труба.

Девочка прошла первый - самый серьезный этап хирургического лечения, который выполняется в возрасте до 14 дней со дня рождения. "Он заключался в том, чтобы левые отделы сердца полностью исключить из кровообращения. В свою очередь правый желудочек должен был взять на себя нагрузку малого и большого круга кровообращения, при этом сердце мало работать так, чтобы кровь для всего организма поступала из одного правого желудочка," - говорит врач.

"Украинские медики впервые провели сложнейшую и уникальную операцию ребенку с диагнозом гипоплазия сердца. Такая операция уже сегодня дает надежду сотням украинских детей, которые до сих пор не имели шансов на жизнь ", - также заявил министр здравоохранения Зиновий Митник.

Глава Минздрава Украины поблагодарил хирургов, анестезиологов, медицинских сестер, операционных сестер, руководство Института за проведенную работу. "Вместе с тем, я бы хотел пожелать здоровья маленькой Софийке и вдохновения ее родителям", - заключил министр.

В Национальном Институте сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова АМНУ первые попытки лечения синдрома гипоплазии левых отделов сердца были начаты в середине 90-х годов. Несмотря на неудачные результаты бригада врачей продолжила путь к решению этой проблемы. Были организованы стажировки врачей в передовых клиниках Европы для ознакомления с опытом хирургического лечения СГЛВС, подготовлено соответствующее оснащение для всех этапов лечения. Вместе со специалистами Института педиатрии акушерства и гинекологии была проведена работа по пренатальной диагностике СГЛВС. Так, сегодня в Украине уже проводится фетальной эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца плода) - позволяет выявить СГЛВС уже на 18-20 неделе беременности.