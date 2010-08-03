Херсонщина: 5-летняя девочка - в реанимации после укуса змеи

Укусила на приусадебном участке

В районном центре Голая Пристань Херсонской области 2 июля в районную больницу попала 5-летняя девочка с диагнозом «укус змеи». Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, змея укусила девочку на приусадебном участке. Пострадавший ребенок находится в реанимационном отделении больницы в удовлетворительном состоянии.

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