Две женщины в больнице - укусили неизвестные ядовитые насекомые
09:33, 03 августа 2010Страна
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Разновидность не установлена
В Бериславе Херсонской области сразу две человека на протяжении суток попали в больницу после укусов ядовитых насекомых.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, 2 июля в Бериславскую районную больницу была госпитализирована 26-летняя женщина с диагнозом «укус паука». Разновидность паука не установлена.
В тот же день в ту же больницу поступила 59-летняя женщина с диагнозом «укус насекомого». Разновидность насекомого не установлена.
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