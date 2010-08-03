Две женщины в больнице - укусили неизвестные ядовитые насекомые

В Бериславе Херсонской области сразу две человека на протяжении суток попали в больницу после укусов ядовитых насекомых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, 2 июля в Бериславскую районную больницу была госпитализирована 26-летняя женщина с диагнозом «укус паука». Разновидность паука не установлена.

В тот же день в ту же больницу поступила 59-летняя женщина с диагнозом «укус насекомого». Разновидность насекомого не установлена.