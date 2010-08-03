В России пожарами охвачены 17 регионов, количество погибших звеличилось до 40 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

«Всего охвачены пожарами 17 субъектов Российской Федерации», - говорится в сообщении. В 8 субъектах РФ (Архангельская, Волгоградская, Саратовская, Владимирская, Ивановская, Свердловская, Ленинградская области, Республика Марий-Эл) обращений за медицинской помощью не было.

В 9 субъектах РФ (Республика Мордовия, Камчатский край, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Рязанская, Тамбовская области) стихийные природные пожары сопровождаются медико-санитарными последствиями.

Отмечается, что во всех пунктах временного размещения людей открыты медицинские пункты, организовано круглосуточное дежурство медицинского персонала. В очагах возгорания дежурят бригады скорой медицинской помощи.

Всего за медицинской помощью в этих девяти регионах обратились 323 пострадавших, амбулаторное лечение получили 261, госпитализированы 62 человека. В настоящее время в больницах остаются 48 человек. Всего погибло 40 человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 августа, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в связи с лесными пожарами в 7 регионах России ввел режим чрезвычайной ситуации, ограничивающий допуск граждан на некоторые территории.

Чрезвычайная ситуация объявлена в Республике Марий Эл, Мордовии, Владимирской, Воронежской, Московской, Нижегородской и Рязанской областях.

Ранее МЧС России сообщало о 34 погибших. По данным Министерства регионального развития России, в результате лесных пожаров сгорело 1 тыс. 862 дома.