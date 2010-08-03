Когда перепишут всех украинцев?

Кабинет министров Украины распоряжением № 1565-р от 28 июля 2010 года перенес проведение Всеукраинской переписи населения с 2011 на 2012 год, а проведение пробной переписи - с 2009 на 2010 год.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, Кабмин выделил более 5 млн. грн. на проведение в декабре 2010 года пробной переписи населения.

Пробная перепись будет проводиться в Дергачевском районе Харьковской области.