Харьковщина: в песчаном карьере погиб 12-летний мальчик

В Харьковской области в песчаном карьере погиб 12-летний мальчик.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, несчастный случай произошел 30 июля в карьере в одном из лесов Змиевского района.

Во время игры в песчаном карьере мальчика засыпало песком.