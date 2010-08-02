Харьковщина: в песчаном карьере погиб 12-летний мальчик

14:26, 02 августа 2010
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Трагедия случилась в лесу

В Харьковской области в песчаном карьере погиб 12-летний мальчик.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, несчастный случай произошел 30 июля в карьере в одном из лесов Змиевского района.

Во время игры в песчаном карьере мальчика засыпало песком.

 

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