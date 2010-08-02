Предъявили обвинение по факту взрыва в Луганской больнице №7

Прокуратура Луганской области предъявила окончательное обвинение по уголовному делу о взрыве в Луганской городской больнице №7, который произошел 18 января текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры в Луганской области.

В частности, к уголовной ответственности привлекаются главный врач больницы, заместитель главного врача по хозяйственной части и начальник отдела по охране труда. Им инкриминируются ст. 271 ч.2 (нарушение требований законодательства об охране труда, которое повлекло гибель людей) и ст.367 ч.2 (служебная халатность, которая повлекла тяжелые последствия). Данные статьи предусматривают ответственность до 7 лет лишения свободы.

Справка УНИАН. 18 января в Луганской больнице №7 в больничном корпусе произошел взрыв кислородных баллонов, в результате которого было разрушено строительные конструкции с 5-го по 3-й этажи. В эпицентре взрыва находилось 22 человека, 16 из них погибли.