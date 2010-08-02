В каких областях завтра будет выше +42°

Завтра, 3 августа, температура воздуха в ряде регионов Украины превысит +40°.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, на большей части территории страны ожидается сухая и жаркая погода с температурой ночью 19-24°, на юге и востоке местами до 28°, днем сильная жара 35-39°, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и местами степной части Крыма 40-.

В западных областях без осадков, только днем в Прикарпатье и Закарпатье отдельные кратковременные грозовые дожди и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 15-20°, днем 28-33° (в Карпатах ночью 11-16°, днем 20-25°). Ветер в Украине восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области завтра сухая погода с температурой ночью 19-24°, днем сильная жара 35-38°. В Киеве ночью 22-24°, днем 35-37°.

Сегодня, 2 августа, температура воды в Черном и Азовском морях 26-29°, в Днепре возле Киева - 26°.