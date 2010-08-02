В Судаке при столкновении катера с катамараном пострадали дети

В Судаке при столкновении в море катера с катамараном пострадали два ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, в катере во время отхода от причала заклинило дроссельную заслонку акселератора, вследствие чего произошло столкновение с катамараном, в котором находились дети.

В результате происшествия пострадали два ребенка, 3-х и 4-х лет, оба - жители Судака. Один из них был доставлен в Судакскую городскую больницу с предварительным диагнозом "рубленная рана задней поверхности шеи, рваная рана внешней верхней части правого предплечья, состояние средней степени тяжести". Другой ребенок получил многочисленные ссадины спины, но в госпитализации не нуждается.