Что и где горит под Киевом

На территории Киевской области, в селе Леоновка Иванковского района, горит 0,7 га торфянников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Киевской области.

"Больше возгораний ни лесных, ни торфяных на територии области нет", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее в МЧС заявили, что под Киевом торфяники не горят. В пресс-службе МЧС причиной задымления столицы назвали пожар вблизи Ирпеня Киевской области.

По данным «Газеты по-киевски», в некоторых районах Киева наблюдается задымленность из-за возгорания торфяников в области.

Как пишет газета, еще перед выходными в Киевской области сразу в трех районах начали гореть торфяники, и хотя пожарные убеждают, что очаги возгорания пока еще небольшие, нельзя отбрасывать вероятность задымления окраинных районов столицы. «Ведь вокруг Киева, в Обуховском, Барышевском, Ирпенском и Броварском районах – огромные залежи торфа», – отмечает газета.