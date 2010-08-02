Чем поить ребенка в невыносимую жару

Пожалуй, нынешнее лето надолго останется в нашей памяти в связи с неимоверной жарой, которая не дает немного отдохнуть от себя. Родители мучаются постоянным вопросом: что же лучше дать ребенку выпить, чтобы помочь ему справиться с жаждой и какие напитки рекомендуют педиатры.

Потребность в воде в жаркую погоду у детей гораздо выше, это объясняется повышенным обменом веществ у маленьких деток, а также их постоянной подвижностью – все это и усиливает жажду.

Можно заметить, что летом дети выпивают очень много жидкости, но родителям не стоит ограничивать их в этом, так как сам организм маленького человечка «требует» определенного количества жидкости необходимого для поддержания жизненно важных функций.

Но вообще существует специальная норма, позволяющая рассчитать дневную потребность в жидкости каждого ребенка. Итак, на каждый килограмм веса ребенка приходится по пятьдесят миллилитров жидкости, причем здесь имеется в виду не только вода, но и другие жидкости: коктейли, молоко, супы, компоты.

Если вы стали замечать, что ребенок стал вялым, у него появилась слабость в теле или же он жалуется на головокружение, скорее всего, это первые признаки обезвоживания организма. В этом случае родителям необходимо каждые десять минут давать ребенку выпивать буквально пару глотков сока, морса или же простой, но теплой воды.

Когда же все перечисленные симптомы сопровождаются еще и редким мочеиспусканием и при этом моча имеет темный цвет; если губы и рот пересохли, а глаза начинают западать, ребенка необходимо госпитализировать в ближайшую больницу, так как данные симптомы говорят уже о более серьезном обезвоживании, которое несет угрозу жизни ребенка.

А теперь подробнее поговорим о том, чем же можно утолить жажду ребенка.

Можно давать ребенку морсы, но только если малышу уже исполнилось три года, так как данный напиток может вызвать у него расстройство пищеварения.

Считается, что морсы лучше всех напитков утоляют жажду, но только если их готовить из вишни, кизила и сливы.

Что касается сладких газировок, то это совершенно не вариант для утоления жажды из-за содержания в данных напитках большого процента сахара.

Можно напоить ребенка специальной детской водой, которую продают в аптечных сетях. Данная вода разработана именно для деток, так как содержит гораздо меньше минеральных веществ, а это снимает лишнюю нагрузку с почек детей.

При жаре болезнетворные бактерии развиваются с немыслимой скоростью, поэтому лучше приобретать обычную газированную воду, так как углекислый газ препятствует их размножению. Только вот давать сразу же из бутылки газированную воду ребенку не рекомендуется – лучше налить ее в стакан и дать отстояться около двадцати минут.

Еще хочется отметить, что если у малыша есть хоть малейшие проблемы со здоровьем, то вопрос питьевого режима лучше обсудить с педиатром.

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