В Украине в декабре - пробная перепись населения

Кабинет Министров Украины распоряжением №1566-р от 28 июля 2010 года поручил Государственному комитету статистики провести в Дергачёвском районе Харьковской области в декабре 2010 года пробную перепись населения.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

Правительство также поручило Государственному комитету статистики во втором полугодии 2010 года и 2011 году осуществить комплекс работ по подготовке, проведению пробной переписи населения и проработки материалов по её результатам.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров, Харьковская областная и Дергачевская районная госадминистрации должны предоставлять в пределах своих полномочий органам государственной статистики всестороннее содействие и помощь в подготовке и проведении пробной переписи населения.

Правительство также поручило передать бюджетные назначения, предусмотренные Министерству финансов по бюджетной программе "Государственные капитальные расходы", в объеме 5,02 млн. грн. Государственному комитету статистики, направив их на расходы потребления в сумме 2,825 млн. грн. (из них на оплату труда — 1,483 млн. грн.) и на расходы развития — 2,195 млн. грн.