Летнее чтение улучшает грамотность детей

Лето - прекрасное время для улучшения навыков чтения у детей, считают эксперты Университета Теннеси /США/. Дети, которые не открывают книги летом, теряют два-три месяца развития навыков чтения, говорит профессор Ричард Аллингтон. По его словам, каждые два-три года дети, которые не читают летом, всё больше отстают в обучении от сверстников-книголюбов.

В течение трёх лет исследователи в летний сезон предлагали 852 школьникам 1-2 классов выбрать самостоятельно книги для чтения в каникулы, а 478 учеников набрали для контрольной группы. Было замечено, что летнее чтение даже более эффективно для академической успеваемости детей, чем уроки чтения на школьных занятиях. Специалисты призывают родителей приучать детей к чтению летом, так как благодаря такой полезной привычке ребёнок не только быстрее учиться читать, но и улучшает общую грамотность.

ami-tass.ru