Киев затягивает дымом: горят торфяники

В некоторых районах Киева наблюдается задымленность из-за возгорания торфяников в области.

Как пишет «Газета по-киевски», еще перед выходными в Киевской области сразу в трех районах начали гореть торфяники, и хотя пожарные убеждают, что очаги возгораний пока невелики, не стоит отметать возможность задымления окраинных районов столицы. «Ведь вокруг Киева, в Обуховском, Барышевском, Ирпенском и Броварском районах – огромные залежи торфа», – отмечает газета.

«Сейчас горят торфяники на площади порядка 0,2 га в селах Шибенном (Бородянский район) и Забучье (Киево-Святошинский). В огне и гектар торфа под селом Леоновка Иванковского района, - рассказала «Газете...» начальник Центра пропаганды УМЧС Киевской области Виктория РУБАН. - Местные пожарные части заливают их водой, однако если горение происходит на большой глубине, погасить чрезвычайно трудно».

В селе Леоновка, к примеру, местные власти решили просто дать выгореть воспламенившемуся участку. Чтобы не допустить таких лесных пожаров, какие бушевали в Луганской области, сейчас строго запрещено разводить огонь в лесах, прилегающих к столице. Лесникам приказано пристально следить за отдыхающими.

По словам В.РУБАН, очаги тления торфа еще далеко. Есть опасность распространения огня на дачи в кооперативах возле названных сел – к примеру, от источника огня в селе Забучье до ближайших дачных домиков менее полукилометра, но пожарные уверяют, что делают все, чтобы отстоять дачи. В МЧС Киевской области говорят, что если сравнивать с прошлым годом, то нынешние пожары на торфяниках - пока довольно скромные.

По состоянию на утро 2 августа в комментариях к статье «Газеты по-киевски» на ее сайте киевляне из разных районов города отмечают наличие задымленности. Подобное можно наблюдать и в центре столицы, где находится редакция УНИАН.