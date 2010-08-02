В Украине обеденный перерыв будет с 13.00 до 17.00?

В августе, как сообщалось, в Украине ожидается необычно жаркая погода - плюс 40-42 градуса. В связи с такими погодными условиями санитарная служба дала рекомендации, как ослабить неблагоприятное воздействие высокой температуры в жилых и общественных зданиях, а также офисных помещениях.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Украины, в жару рекомендуется применять солнцезащитные устройства на окнах, локальные и обычные электрические кондиционеры, централизованные системы кондиционирования, охлаждения и вентиляции в зданиях.

Кроме того, Минздрав настаивает на административном регулировании режима труда (сокращении рабочего дня, изменении начала и окончания рабочего дня).

Медики советуют увеличить обеденный перерыв работников до 3-4 часов, исключив работу в жаркий период с 13 до 16 часов.

Работникам с хронической патологией, особенно сердечно-сосудистой системы, рекомендуют проконсультироваться с врачом.

Ранее, по примеру городов южных стран (Испании, Италии, Греции), на некоторых киевских предприятиях ввели сиесту - увеличили перерывы и начинают работать в более раннее время.

Глава Укргидрометцентра Николай Кульбида прогнозирует, что в августе на территории большей части Украины температура воздуха может достигать +40... +42 градуса.

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