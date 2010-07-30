В Севастополе с начала года выявлено 26 наркопритонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления МВД в Севастополе Александр ПОДДУБОВ.

По его словам, в первом полугодии в городе выявлено 317 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых более половины - тяжкие и особо тяжкие. За незаконный сбыт наркотических средств в текущем году возбуждено 143 уголовных дела, из них 10 - в отношении группы лиц. Сотрудниками милиции выявлено 37 преступлений, связанных с незаконным хранением прекурсоров. Выявлена одна нарколаборатория.

Кроме того, по информации А.ПОДДУБОВА, совершены три преступления, связанные с использованием средств, добытых незаконным путем от оборота наркотиков, 8 преступлений, связанных с выращиванием наркосодержащих растений, и 91 преступление, связанное с незаконным хранением, приобретением, перевозкой наркотиков без цели сбыта.

На брифинге также сообщили, что в текущем году возбуждено 7 уголовных дел в отношении лиц, которые склоняют к употреблению наркотиков, из них три - в отношении лиц, которые вовлекают несовершеннолетних в употребление наркотиков.

Из незаконного оборота изъято боле трех тысяч грамм наркотических средств и психотропных веществ.

К административной ответственности за незаконный оборот с наркотиками привлечено 207 человек.

Также по информации А.ПОДДУБОВА, на оперативном учете в УМВД Украины в Севастополе по состоянию на 1 июля 2010 года состоит 2 тыс. 346 лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств или психотропных веществ. Сотрудниками милиции поставлено на учет в первом полугодии 79 наркоманов.