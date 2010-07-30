В Тернополе презентовали санитарно-бытовой поезд

В Тернополе презентовали новый санитарно-бытовой поезд. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре «Львовской железной дороги», поезд состоит из двух вагонов. В рефрижераторном вагоне размещено служебное купе, санузел и кухня для обслуживающего персонала, а для дорожников – раздевалка, душевая и сушилка. В душевых кабинках одновременно могут принимать душ 12 человек. Раздевалка рассчитана на 15 человек, а сушилка – на 50-60 комплектов спецодежды и спецобуви, которые сохнут при температуре 40-45 градусов. Изготовили санитарно-бытовой поезд в пассажирском вагонном депо Тернополя за 50 дней, стоимость его составляет 880 тыс. грн. В случае, если бы такой поезд делали в заводских условиях, его цена была бы в разы выше, заметили в пресс-центре.

Санитарно-бытовой комплекс на колесах впервые разработан в мае 2008 года по инициативе начальника депо Тернополя Ивана ИВАНОВА. Поезд использовали для обеспечения условий труда и отдыха дорожных рабочих на удаленных от инфраструктуры участках железной дороги в любое время года. Первый санитарно-бытовой поезд состоял из вагона, где размещалась дизель-электростанция, вагона-бани, вагона-сушилки и двух 60-тонных цистерн, одна из которых предназначена под воду для душевых кабин, а другая – для отработанной воды.

После того, как руководство Укрзализныци положительно оценило введение такого поезда, в депо Тернополя изготовили еще один, осовременив его и сделав более компактным. Пока аналогов такому бытовому комплексу в Украине нет.