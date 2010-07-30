Завтра в Украине ожидается +39°

В Карпатах ночью 8-13°

31 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +30...+32 градуса. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +25...+30 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный небольшой дождь, температура ночью +8...+13 градусов, днем +15...+20 градусов. В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный небольшой дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +26...+28 градусов. В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный небольшой дождь, температура ночью +12...+14 градусов, днем +26...+28 градусов. В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный небольшой дождь, температура ночью +15...+17 градусов, днем +28...+30 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +29...+34 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +31...+36 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +34...+39 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +31...+36 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +31...+36 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +24...+26 градусов, днем +30...+32 градуса. 30 июля температура воды в Черном и Азовском морях +25...+27 градусов, в Днепре возле Киева +26 градусов.

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