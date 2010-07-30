Целительница задержана за катание яиц

Сотрудники милиции подмосковной Балашихи (Россия) задержали целительницу из Абхазии, которая "зарабатывала" большие суммы денег катанием куриных яиц.

Как рассказали агентству в пресс-службе балашихинского УВД, 25 июля в ОБЭП управления обратилась 69-летняя жительница Реутова, заплатившая мошеннице 600 тысяч рублей. Женщина узнала о целительнице по имени Марина у своих знакомых и обратилась к ней для лечения своего заболевания. Чем именно страдает потерпевшая, не уточняется.

Марина согласилась помочь, сказав, что женщине необходимо пройти четыре сеанса лечения. За каждый из них она установила плату в размере 150 тысяч рублей. Сеансы заключались в чтении заговоров и катании куриных яиц.

Как и следовало ожидать, терапевтическим эффектом эти действия не обладали. Когда женщина, не почувствовав улучшения, потребовала свои деньги обратно, целительница начала скрываться. Обманутая пациентка обратилась в милицию.

Сотрудники оперативной службы вскоре задержали 47-летнюю мошенницу из Абхазии. В настоящее время проводится проверка ее причастности к аналогичным преступлениям и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

medportal.ru