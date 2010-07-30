О чем предупреждает беспокойный сон

Ученые снова нашли связь между состоянием сна человека и его здоровьем. На этот раз удалось выяснить, что означает, когда мужчина или женщина вздрагивает во сне.

Неконтролируемые резкие движения тела во сне означают, что человек склонен к развитию болезни Паркинсона и слабоумия. Наиболее вероятно, что эти ментальные недуги проявят себя в старшем возрасте.

Специалист из Mayo Clinic in Rochester в Рочестере (Англия) установил, что первые признаки заболевания могут появиться во время сна еще за 15 лет до проявления того или иного умственного недуга, пишет Daily Mail.

Объяснить взаимосвязь между вероятностью возникновения болезни и неконтролируемыми движениями тела во сне ученые объяснить не смогли. Для этого им требуются дополнительные исследования.

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