О чем расскажут зубы?

Белоснежная улыбка на все 32 — свидетельство не только хорошего ухода за полостью рта, но и отменного здоровья. Об этом рассказали шведские ученые, которым удалось установить зависимость между количеством «своих» зубов у человека и риском развития тяжелых заболеваний. В течение 12 лет ученые умы наблюдали за 7, 5 тыс. женщин и мужчин и пришли к выводу, что по числу зубов можно измерить риск смерти от ишемической болезни сердца. Таким образом, чем больше искусственных зубов, тем выше вероятность пострадать от инфаркта.

Анализ полученных данных показал, что те, у кого 10 и менее своих зубов, в 7 раз чаще умирают от инфаркта, чем люди того же пола и возраста, у которых 25 зубов.

Число зубов — показатель того, сколько воспалительных заболеваний полости рта человек перенес в течение своей жизни. А такие недуги, как известно, являются фактором риска ишемической болезни сердца.

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