Черкащина: объявлен самый высокий уровень пожарной опасности

В лесах на территории Черкасской области объявлен 5-й – самый высокий – уровень пожарной опасности. В связи с этим в области запрещен вход в лес – как для лиц, так и въезд транспорта.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, все автодороги перекрыты, продолжаются дежурство групп в составе работников ГУ МЧС в Черкасской области и представителей лесного хозяйства области. Кроме того, личный состав всех лесных пожарно-химических станций переведен на круглосуточное дежурство.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, самое высокое состояние пожарной опасности продержится в лесах области вплоть до конца августа.