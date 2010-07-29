Харьковщина: от удара молнии погибла женщина
13:49, 29 июля 2010Страна
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Была на пастбище
В Харьковские области от удара молнии погибла женщина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, это произошло 28 июля в Коломакском районе.
Тело 54-летней жительницы села Божковка, смерть которой наступила в результате поражения молнией во время грозы, было найдено на пастбище вблизи села Логвиновка
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