Харьковщина: от удара молнии погибла женщина

В Харьковские области от удара молнии погибла женщина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, это произошло 28 июля в Коломакском районе.

Тело 54-летней жительницы села Божковка, смерть которой наступила в результате поражения молнией во время грозы, было найдено на пастбище вблизи села Логвиновка