В сентябре проведут заседание СНБО по поводу наркопреступности

По поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на сентябрь текущего года запланированное специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны „О состоянии противодействия наркомании, преступности в сфере незаконного обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в Украине и пути их нейтрализации".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера в Днепропетровске во время совещания руководителей спецподразделений Службы безопасности Украины из 15 областей Украины сообщил первый заместитель председателя СБУ Владимир РОКИТСКИЙ.

По его словам, борьба с незаконным обращением наркотиков и организованной преступностью является одним из приоритетных направлений работы СБУ. И сейчас эта работа переходит на качественно новый уровень, добавил он.

„Спецподразделения СБУ должны стать важным элементом в общегосударственной системе борьбы с наркобизнесом, в частности в сфере противодействия сращиванию криминалитета с представителями правоохранительных органов”, - отметил В.РОКИТСКИЙ.

Он сообщил, что спецподразделениями СБУ совместно с правоохранительными органами стран Восточной Европы, США и во взаимодействии с МВД Украины в первом полугодии текущего года выявлены и пресечены 457 преступлений, связанных с незаконными операциями с наркотиками, по сравнению с 446 преступлениями за аналогичный период 2009 года. В 89 случаях не допущена контрабанда наркотиков. Разоблачена и прекращена деятельность 18 организованных преступных групп, против членов которых возбуждено 21 уголовное дело.

Всего на протяжении указанного периода из незаконного обращения изъято более тонны наркотиков: из них более 768 кг кокаина, 2,1 кг героина, 230 кг трамадола, 1,4 кг синтетических наркотиков, а также 50,2 кг психотропных веществ, 401,1 кг прекурсоров.