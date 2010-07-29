Антиперспиранты могут вызвать рак молочной железы

Ученые подсчитали: в течение жизни человек выделяет 20 тысяч литров пота. Причем большая часть влаги из нас вытекает летом…

Если при комнатной температуре (20-26 градусов) мы теряем около 0,5 литра влаги в сутки, то в жару этот показатель увеличивается до 1-1,5 литра. Однако потливость в жару - явление не только естественное, но и жизненно необходимое.

В поддержку мокрых подмышек

- Выделение пота - защитная реакция организма, - рассказывает Владимир Остапишин, д. м. н., профессор, директор Научно-исследовательского центра курортологии и реабилитации ФМБА РФ. - Потоотделение позволяет контролировать температуру тела (при выделении влаги она снижается) и активизировать обмен веществ. Мокрые подмышки в жару в известном смысле спасают нам жизнь. А блокировать потоотделение -полностью или частично - нежелательно и даже опасно.

Однако мало кто без содрогания может приблизиться к человеку, с которого пот течет ручьями. Поэтому летом мы щедро мажемся дезодорантами и антиперспирантами, несмотря на предостережения об их потенциальной опасности для здоровья.

Особо много нареканий вызывают антиперспиранты. В отличие от дезодорантов, которые просто заглушают запах пота, антиперспиранты препятствуют потоотделению. Соединения алюминия и цинка, входящие в их состав, закрывают сальные железы. При этом пот вырабатывается, но на поверхность кожи не попадает. Понятно, что "запирать" пот, с которым из организма выводятся токсичные вещества, не полезно.

А недавно появились данные о том, что длительное использование антиперспирантов может спровоцировать… рак молочной железы. Как выяснилось, кожа подмышек, особенно после бритья, поглощает алюминий - главное действующее вещество антиперспирантов. Попадая в организм, это вещество имитирует действие гормона эстрогена, который способствует злокачественному перерождению клеток молочной железы. Правда, руководители исследований заверили публику, что прямых доказательств взаимосвязи алюминия и рака нет. Однако в тканях онкобольных, которые подверглись ампутации молочных желез, обнаруживают большие дозы алюминия. Врачи считают, что антиперспиранты вредны не только с точки зрения онкологии.

- Пот, застоявшийся в протоках, может вызвать локальный отек тканей, а при присоединении вторичной инфекции - нагноение, - предупреждает Анна Стенько, д. м. н., завотделением Института пластической хирургии и косметологии. -Использование антиперспирантов при усиленном потоотделении (в жару, при физических нагрузках) нежелательно. Антиперспиранты лучше применять не чаще 2-3 раз в неделю и обязательно смывать перед сном.

Спасайся, как можешь!

При излишней потливости могут помочь безобидные средства.

- Потоотделение уменьшают ванны с добавками: пищевой соды (3 ст. ложки на ванну), 6-процентного уксуса (200 мл на ванну), с травяными настоями - из дубовой коры, душицы, чабреца, мяты, зверобоя, - советует Марина Драгилева, специалист Института пластической хирургии и косметологии. - Чтобы приготовить такой настой, 2 ст. ложки травы заливают литром холодной воды, доводят до кипения, держат на огне 30 минут, настаивают час, процеживают и добавляют в ванну. Поклонники натуральных средств в жару при помощи влажной губки наносят на тело равные части крахмала и соды.

А самое главное - помните: пот здорового человека на 90 % состоит из воды и не имеет запаха. Активно "благоухать" он начинает под воздействием микроорганизмов, которые обитают в выводных протоках сальных желез. Если принимать душ утром и вечером, а в течение дня в качестве экстренной помощи для взмокших участков использовать дезодорирующие салфетки, то лето вполне можно прожить без дезодорантов и антиперспирантов.

- Впрочем, есть состояния, когда потливость действительно представляет большую проблему, причем не косметическую, а медицинскую, - предостерегает Вера Редчиц, врач-терапевт высшей категории. - Если с вас ежедневно (а не только в жаркую погоду) сходит семь потов, обязательно обратитесь к врачу. Повышенная потливость - симптом многих серьезных заболеваний: туберкулеза, гормональных нарушений, сахарного диабета, опухолевых новообразований, ревматизма, инфекционных заболеваний, болезней нервной системы, вегетососудистой дистонии и т. п.

Кстати

Индивидуальный, присущий только данному человеку запах выделяют апокриновые железы, расположенные в области подмышек и в интимных зонах. Заглушать его нежелательно - говорят, правильного спутника жизни нам помогает найти именно обоняние.

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