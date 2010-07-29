Общительные люди живут дольше

Обширный круг положительного общения и добрые отношения в семье повышают шансы прожить длинную жизнь.

Здоровые «социальные связи» — с родственниками, друзьями, соседями и товарищами по работе — могут продлить нашу жизнь на 50%. К такому выводу пришла группа американских психологов.

Профессор Джулиэнн Холт-Ланстэд из отдела психологии в университете Бриэма Юнга (штат Юта) заявила: «Теория о вреде для здоровья нехватки социальных отношений еще не признана общественностью и медиками. Но по итогам исследования нам ясно: быть отшельником — это наносить вред своему здоровью, равный ущербу от выкуривания 15 сигарет в день».

Когда человек связан с определенной социальной группой и чувствует ответственность за других людей, то у него повышаются стимулы внимательно относиться к самому себе и меньше рисковать.

Ученые проанализировали 148 предыдущих исследований о динамике общений и отследили данные о состоянии здоровья испытуемых в течении семи лет после опроса. «Современные технологии предоставляют людям потрясающие возможности для интенсивного общения. В этих условиях начинает доминировать мысль, что хорошая дружба и живое общение не нужны. Но это далеко не так», — убеждена профессор Холт-Ланстэд.

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