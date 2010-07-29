Стоит ли бояться рентгена

Рентгенологическое обследование — один из самых распространенных и информативных методов диагностики. Однако, к сожалению, рентгеновское излучение не безвредно. Поэтому понятны колебания родителей, чьему ребенку назначена такая диагностическая процедура.

Однако нужно знать, что ни один врач не назначит этот метод обследования, если для него нет прямых показаний. И польза от него намного превышает потенциальный вред рентгенологического излучения.

Так, рентген необходим в том случае, если без него невозможно установить точный диагноз, а, значит, и определить стратегию лечения. Например, при любых подозрениях на переломы и другие повреждения костей. Также некоторые жалобы ребенка на боль во внутренних органах, результаты анализов требуют такого обследования.

www.vrach.tv