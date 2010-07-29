Ученые выяснили, когда наступает семейное счастье
11:34, 29 июля 2010Страна
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Смиритесь с привычками партнера
Британские ученые в ходе исследования определили период, когда наступает гармония в семье.
Опрос, в котором приняли участие 4 тысячи британцев, показал, что счастье в семье наступает через 2 года 11 месяцев и 8 дней. Исследование показало, что перед третьей годовщиной муж и жена окончательно смиряются с привычками друг друга, которые их раньше раздражали.
К тому же, в этот период становятся четкими планы на будущее. Ученые также определили, что через 2 года и 4 месяца сексуальная жизнь супружеской пары становится как никогда гармоничной. К этому времени партнеры адаптировались друг к другу и ощущают максимальное удовлетворение от близости.
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