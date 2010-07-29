Кильчицкая: задержание Качуровой – месть высокого чина МВД

Содержание экс-руководителя Главного управления здравоохранения Людмилы Качуровой под стражей является личной местью высокопоставленного чиновника МВД, которому Качурова отказала в назначении его молодой любовницы главным акушером-гинекологом Киева.

Об этом в комментарии "Украинской правде. Киев" сообщила экс-заместитель председателя КГГА Ирэна Кильчицкая.

"Качурову обвиняют в тому, что бюджетные средства, которые выделялись на заработную плату медработникам, были использованы не по назначению. Но в действительности речь идет о том, что в 2009 кризисном году бюджетные средства, которые предусматривались на выплату зарплаты медикам одного лечебного заведения были частично перераспределены для выплат заработной платы медикам других больниц", - отметила Кильчицкая.

Так, по ее словам, в Киевском центре сердца было 400 ставок медицинских работников, но фактически работали только 300 человек. И средства, которые были предусмотрены на заработную плату для свободных ставок, были перечислены из Центра сердца на другие лечебные заведения с целью выплаты зарплаты другим медикам.

"Она не положила их в свой карман, не растратила, и не изменила их назначение. Желаю всем государственным служащим, чтобы их нарушения были такими, как у Качуровой", - отметила Кильчицкая.

Экс-заместитель председателя КГГА напомнила, что на протяжении четырех месяцев - с октября 2009 года по январь 2010 - МВД прослушивало все телефонные переговоры как бывшего руководителя Главного управления здравоохранения, так и других должностных лиц управления, и, даже, главных врачей.

"За все это время они не обнаружили никаких нарушений, никаких фактов, которых было бы достаточно для обвинения, или хотя бы для предания огласке. Кроме того, за последние 1,5 года - с середины 2008 до начала 2010 - было проведено 285 проверок Главного управления здравоохранения всеми правоохранительными органами, по результатам которых существенных нарушений также обнаружено не было", - сказала Кильчицкая.

"Что, сегодня в Украине дефицит преступников, и некого удерживать под стражей? Именно поэтому они избрали женщину пенсионного возраста, мать трех детей, бабушку? Неужели стражи порядка могут задержать только человека, который в условиях кризисного года грамотно распределил бюджетные средства в рамках действующего законодательства?", - прибавила Кильчицкая.

Экс-заместитель председателя КГГА отметила, что не достойно занимать высокую должность в правоохранительных органах исключительно для использования ее для личной мести.