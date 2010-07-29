В Симферополе разлетевшийся диск болгарки убил мужчину

Мужчина погиб в Симферополе от потери крови из-за перебития вены на руке разлетевшимся диском "болгарки".

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, информация о несчастном случае во время строительных работ поступила к спасателям 28 июля.

Скончался мужчина, 1954 года рождения.

На место происшествия выезжали сотрудники милиции и медики "скорой помощи".

Напомним, подобное ЧП произошло в Симферополе на прошлой неделе. У "болгарки" разлетелся диск и перебил мужчине, 1941 года рождения, бедренную артерию. Он умер от потери крови.